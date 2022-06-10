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Українці за кордоном теж зможуть оформляти відразу два паспорти

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Київ, П'ятниця 10 червня 2022 19:15
Українці за кордоном теж зможуть оформляти відразу два паспорти Фото: українці за кордоном зможуть отримати відразу два паспорти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українцям, які перебувають за кордоном, дозволили отримувати відразу два паспорти. Кабінет міністрів ухвалив відповідний проєкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука в Telegram.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду сьогодні, 10 червня. Таким чином Кабмін затвердив порядок реалізації даного експериментального проєкту.

Тепер оформити внутрішній та закордонний паспорт громадянина зможуть навіть ті українці, які перебувають за межами держави.

Раніше даний експериментальний проєкт запустили в Україні. Громадянам дозволили одночасно оформлювати відразу два паспорти.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що проведення цього експерименту передбачається протягом двох років.

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Кабінет Міністрів України
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