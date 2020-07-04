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Украинцы и россияне завидуют белорусам, - Лукашенко

Новости » Политика     04.07.2020 - 15:45
Украинцы и россияне завидуют белорусам, - Лукашенко
Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)

По его словам, на это влияет спокойствие в его стране

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что украинцы и россияне завидуют беларусам. Причиной этому он назвал безопасность в Беларуси.

Об этом Лукашенко заявил во время своего выступления на торжественном собрании ко Дню Независимости Беларуси, передает агентство "Белта".

По словам беларусского лидера, люди из других стран завидуют его стране, так как Беларуси удалось избежать вооруженных конфликтов и обеспечить спокойствие.

"Главное, мы избежали войн, живем в безопасной, спокойной стране, где каждый, кто имеет ребенка, может выйти на улицу в любое время суток и быть спокойным. Нам завидуют люди из других стран: наши братья-россияне, украинцы. А мы живем и не понимаем, как это нам досталось", - сказал Лукашенко.

Он также сравнил Беларусь с Европой и США.

"Посмотрите на Америку - богатейшая страна. Посмотрите на Западную Европу - им-то чего неймется? Посмотрите, что творится: последние события и пандемия породили в США 60 млн безработных, голодные бунты. Мы - не Америка, мы не печатаем доллары. Мы даже не Россия, которой некуда девать углеводороды, золото и металлы. У нас только руки, мозги, голова на плечах", - добавил президент Беларуси.

Напомним, в начале июля Лукашенко заявил о победе над коронавирусом в Беларуси, хотя в стране остается более 12 тысяч активных случаев COVID-19.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Александр ЛукашенкоРоссийская ФедерацияУкраинаБеларусь
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