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Украинцы и россияне - не один народ, - Зеленский

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы и россияне не являются одним народом. Хотя у народов много общего.

Об этом президент заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, у двух народов общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии, но украинцы и россияне точно не один народ.

"Давайте, наконец-то, расставим точки над "i". Мы точно не один народ", - заявил Зеленский.

По его словам, "были бы украинцы и россияне одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривни, а над Государственной Думой развивался бы желто-голубой флаг".

Он допустил, что в будущем может быть ещ что-то общее между странами, "если еще не поздно остановить тотальное разделение между странами".

"Цель у нас действительно должна быть одна - закончить войну на Донбассе, вернуть Украине ее территории. И еще кое-что - невозможно одновременно говорить об "одном народе" и открыто захватывать наши территории и продолжать бойню на Донбассе. Это же очевидно", - заявил Зеленский.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что не считает Украину недружественной страной. По его словам, в то же время, сегодняшнее руководство Украины явно недружественное к России.

Отметим, эксперт объяснила, почему Байден и Путин не заключили сделку об Украине.

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