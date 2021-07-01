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Українці і росіяни - не один народ, - Зеленський

Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українці і росіяни не є одним народом. Хоча у народів багато спільного.

Про це президент заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, у двох народів спільна частина історії, пам'ять, сусідство, родичі, загальна перемога над фашизмом і загальні трагедії, але українці і росіяни точно не один народ.

"Давайте, нарешті, розставимо крапки над "i". Ми точно не один народ", - заявив Зеленський.

За його словами, "були б українці і росіяни одним народом, то в Москві, швидше за все, ходили б гривні, а над Державною Думою розвивався б жовто-блакитний прапор".

Він допустив, що в майбутньому може бути ще щось спільне між країнами, "якщо ще не пізно зупинити тотальне розділення між країнами".

"Мета у нас дійсно повинна бути одна - закінчити війну на Донбасі, повернути Україні її території. І ще дещо - неможливо одночасно говорити про "один народ" і відкрито захоплювати наші території і продовжувати бійню на Донбасі. Це ж очевидно", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив, що не вважає Україну недружньою країною. За його словами, в той же час, сьогоднішнє керівництво України явно недружнє до Росії.

Зазначимо, експерт пояснила, чому Байден і Путін не уклали угоду про Україну.

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