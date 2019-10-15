Украинцы разделились в вопросе русскоязычных школ

Половина украинцев (49%) или иной степени одобряют заявление министра образования Анны Новосад о том, что с сентября 2020 года все русскоязычные школы Украины перейдут на украинский язык обучения. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

В то же время 47% респондентов в той или иной степени не одобряют решение о переходе школ на государственный язык.

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КМИС провел опрос методом CATI телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews 9-11 октября 2019 года по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. В ходе опроса проведено 1200 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3,0%.

Напомним, министр образования Украины Анна Новосад заявила, что русскоязычные школы в Украине перейдут на обучение на украинском языке в сентябре 2020 года. Что касается школ, где обучение проходит на языках меньшинств, которые относятся языкам Европейского союза, то они должны перейти на украинский язык с сентября 2023 года.

Напомним, ранее министр образования науки Украины Анна Новосад заявила, что средства для повышения зарплат учителям можно получить за счет "оптимизации" сети школ. По данным министра, средняя стоимость подготовки ученика в Украине составляет 21 тыс. грн, а в малокомплектных школах она иногда достигает 100 тыс. грн.