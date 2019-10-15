ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинцы разделились в вопросе русскоязычных школ

Новости » Общество    15.10.2019 - 15:06
Украинцы разделились в вопросе русскоязычных школ
Фото: митинг в поддержку закона о языке (РБК-Украина)

Половина хотят оставить, половина - закрыть

Половина украинцев (49%) или иной степени одобряют заявление министра образования Анны Новосад о том, что с сентября 2020 года все русскоязычные школы Украины перейдут на украинский язык обучения. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

В то же время 47% респондентов в той или иной степени не одобряют решение о переходе школ на государственный язык.

Украинцы разделились в вопросе русскоязычных школwww.kiis.com.ua

КМИС провел опрос методом CATI телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews 9-11 октября 2019 года по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. В ходе опроса проведено 1200 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3,0%.

Напомним, министр образования Украины Анна Новосад заявила, что русскоязычные школы в Украине перейдут на обучение на украинском языке в сентябре 2020 года. Что касается школ, где обучение проходит на языках меньшинств, которые относятся языкам Европейского союза, то они должны перейти на украинский язык с сентября 2023 года.

Напомним, ранее министр образования науки Украины Анна Новосад заявила, что средства для повышения зарплат учителям можно получить за счет "оптимизации" сети школ. По данным министра, средняя стоимость подготовки ученика в Украине составляет 21 тыс. грн, а в малокомплектных школах она иногда достигает 100 тыс. грн.

Относительное большинство украинцев против большой приватизации Положительное отношение жителей России к Украине достигло исторического пика
Новости Украины языкшколаопрос
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь