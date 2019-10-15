Українці розділилися в питанні російськомовних шкіл

Фото: мітинг в підтримку закону про мову (РБК-Україна)

Половина хочуть залишити, половина - закрити

Половина українців (49%) чи іншою мірою схвалюють заяву міністра освіти Ганни Новосад про те, що з вересня 2020 року всі російськомовні школи України перейдуть на українську мову навчання. Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.

У той же час 47% респондентів тією чи іншою мірою не схвалюють рішення про перехід шкіл на державну мову.

www.kiis.com.ua

КМІС провів опитування методом CATI телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews 9-11 жовтня 2019 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. У ході опитування проведено 1200 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3,0%.

Нагадаємо, міністр освіти України Ганна Новосад заявила, що російськомовні школи в Україні перейдуть на навчання українською мовою у вересні 2020 року. Що стосується шкіл, де навчання проходить мовами меншин, які належать до Європейського союзу, то вони мають перейти на українську мову з вересня 2023 року.

Нагадаємо, раніше міністр освіти науки України Ганна Новосад заявила, що кошти для підвищення зарплат вчителям можна отримати за рахунок "оптимізації" мережі шкіл. За даними міністра, середня вартість підготовки учня в Україні складає 21 тис. грн, а в малокомплектних школах вона інколи досягає 100 тис. гривень.