Украинцы рассказали о соблюдении карантина

Более половины опрошенных украинцев (56%) заявили, что ограничили выход из дома в связи с карантином из-за эпидемии коронавируса. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Треть респондентов (35%) отметили, что соблюдают частичные ограничения. Лишь каждый десятый (9%) заявил, что не придерживается карантина.

Несмотря на карантин, 18% опрошенных отметили, что выходят из дома несколько раз в день, 31% - один раз в день. В то же время 43% заявили, что выходят только раз в несколько дней, 7% - вообще стараются не выходить.

Главной причиной выхода на улицу опрошенные отметили поход в магазин за продуктами (73%). При этом 28% - выходят из-за необходимости работы, столько же - из-за похода в аптеку. По 5-7% отметили, что выходят на улицу, чтобы прогуляться с детьми, ради занятий спортом, прогулок с домашними животными. По 3-4% выходят из-за встречи с друзьями и знакомыми, или для визита к врачу.

При этом 52% заявили, что готовы оставаться дома, не выходя на улицу больше 5 дней, при условии введения запрета на выход из дома. 12% - заявили, что могут побыть дома 4-5 дней, 20% - 2-3 дня, 10% - не более одного дня.

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос методом CATI (computer-assisted telephone interviews -телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: I волна 1000 респондентов (25-27 марта 2020), II волна 1000 респондентов (28-30 марта 2020). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 4%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", среди украинцев, которые работали до введения карантина, 32% в конце марта находятся в отпуске по собственному желанию, а 4% - потеряли работу.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", почти две трети (63%) опрошенных украинцев заявили их сбережений, при условии прекращения получения доходов, хватит меньше чем на месяц.