Украинцы рассказали о распределении обязанностей в семье

В большинстве украинских семей приготовлением еды, хозяйством и воспитанием детей чаще занимается женщина, в то время как мужчина больше занят на работе. Об этом свидетельствуют данные опрос Социологической группы "Рейтинг".

По мнению опрошенных, чаще в их семье (паре) женщина готовит еду (64%). Лишь 28% отметили, что эта роль в их союзе поделена поровну.

Обязанности по воспитанию детей и занятию хозяйственными делами также, по мнению опрошенных, возложены на женщин (52% и 43% соответственно).

В то же время относительно воспитания детей в отличие от хозяйственных дел, опрошенные несколько чаще отмечали, что эта роль поделена в их паре поровну.

О наличии свободного времени ответы разделились следующим образом: в отношении женщин такого мнения 33%, мужчин - 30%, обоих полов - 28%.

Зато обязательство быть главой в семье (паре) несколько чаще полагается на мужчин - такого мнения придерживаются 39%, по отношению к женщинам так считают 29%, и поровну разделяют эту роль также 29%.

Более половины опрошенных (56%) считают, что в их семье (паре) больше зарабатывает именно мужчина, 23% - такого мнения о женщинах, 17% - считают, что оба зарабатывают примерно одинаково.

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" 21-25 февраля 2020 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", абсолютное большинство украинцев согласны с утверждениями, что важнейшая задача женщины - заботиться о доме и семье (83%) и то, что важнейшая задача мужчины - это зарабатывание денег (75%).

Напомним, по данным опроса компании Research & Branding Group, проведенного в 2019 году, большинство украинцев (от 56% до 68%) считают, что в сферах общественной жизни мужчины и женщины имеют равные права для самореализации.