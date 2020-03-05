Украинцы назвали главные гендерные роли женщин и мужчин

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

От мужчин требуют денег, от женщин - заботы о доме

Абсолютное большинство украинцев согласны с утверждениями, что важнейшая задача женщины - заботиться о доме и семье (83%) и то, что важнейшая задача мужчины - это зарабатывание денег (75%). Об этом свидетельствуют данные опрос Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, 78% респондентов согласны с тем, что женщины чаще чем мужчины принимают решения, исходя из своих эмоций. Кроме того, 67% согласны с тем, что не допустимо, когда мужчины плачут (25% - не соглашаются), 68% согласны, что женщины имеют меньше свободы из-за семейных обязательств (27% - не согласны).

С тезисом, что женщины меньше заинтересованы, чем мужчины в занятии ответственных политических должностей, согласны 51% (не согласны 34%).

С утверждением, что женщины не имеют соответствующих знаний и навыков для того, чтобы занимать ответственные должности в политике, не согласны почти две трети опрошенных (62%), согласны - 29%.

Как отмечают социологи, с тезисами о том, что женщины чаще принимают свои решения под влиянием эмоций, допустимость плача мужчин, меньшего количества свободы женщин из-за семейных обязанностей и меньшую заинтересованность женщин в занятии ответственных должностей соглашались чаще именно женщины, а не мужчины.

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" 21-25 февраля 2020 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Напомним, по данным опроса компании Research & Branding Group, проведенного в 2019 году, большинство украинцев (от 56% до 68%) считают, что в сферах общественной жизни мужчины и женщины имеют равные права для самореализации.

Отметим, по данным Госстата, среднемесячная зарплата женщин в IV квартале 2019 года составляет 9 935 грн или 78,1% от зарплаты мужчин (12 718 грн).