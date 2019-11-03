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Українці розповіли про відпустку

Новини » Суспільство     03.11.2019 - 16:02
Українці розповіли про відпустку
Фото: пляж в Одесі (РБК-Україна)

Найбільш популярний відпочинок - на чорноморському узбережжі

До середини вересня 2019 року більшість українців (69%) вже побували у відпустці, а 28% не були у відпустці або ж не планують її на цей рік. Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

Вдома в цьому році провели відпустку 31% українців, на морі в Україні (21%), на дачі / садовій ділянці (10%), на морі за кордоном (6%), в іншому місті / селі України (4%), не морський відпочинок за кордоном змогли дозволити собі 3% жителів України.

Українці розповіли про відпустку

rb.com.ua

У порівнянні з 2018 роком помітно зменшилася кількість українців, які провели відпустку вдома, але значно більше стало тих, хто не був і не планував цього року відпустку. У 2019 році стало трохи більше тих, хто провів відпустку на морі в Україні, але на стільки ж менше стало тих, хто провів відпустку на дачі / садовій ділянці.

За даними опитування, найбільш бажаними видами відпочинку українців є пляжний відпочинок дикуном (29%), відпочинок вдома (23%), пізнавальний та активний види відпочинку (по 20%), відпочинок на дачі / городі (19%), в будинку відпочинку / пансіонаті (15%) і лікувальному санаторії (14%).

Українці розповіли про відпустку

rb.com.ua

Опитування проводилося в період з 7 по 16 вересня 2019 року серед 2001 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки - 2,2%.

Відзначимо, за даними опитування компанії Research & Branding Group у травні 2019 року вдавалися до економії на різних статтях сімейного бюджету більшість громадян (91%) України.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", на другу половину липня планували відпустку 24% громадян України.

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