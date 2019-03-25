Украинцы рассказали о личном опыте подкупа перед выборами

С фактами подкупа пред выборами президента Украины лично сталкивались 6% избирателей, еще 21% слышали об этом от близких и знакомых. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", КМИС и Центра Разумкова.

В то же время 65% опрошенных отметили, что не сталкивались лично с фактами подкупа во время этой президентской избирательной кампании.

При этом 42% сообщили, что ожидают значительных фальсификаций на выборах президента 31 марта 2019 года, а 41% считают, что фальсификации будут незначительными, и только 6% вообще не ожидают никаких фальсификаций выборов.

Больше всего тех, кто ожидает значительных фальсификаций, среди жителей Юга, избирателей Александра Вилкула и Юрия Бойко, а также тех, кто вообще не будет участвовать в выборах.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", КМИС и Центра Разумкова, треть граждан (35%) считают, что ситуация в стране улучшится в результате выборов президента Украины. В то же время 32% считают, что она не изменится, 10% - вообще имеют негативные ожидания от выборов.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", КМИС и Центра Разумкова, накануне выборов в Украине самые высокие шансы выйти во второй тур имеют Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко.