Украинцы провалили последнюю гонку шестого этапа биатлонного Кубка мира

На старт преследования украинцы выходили на весьма перспективных позициях: Дмитрий Пидручный имел седьмой стартовый номер, Богдан Цимбал 17-й, Артем Прима 22-й и Антон Дудченко 26-й. Однако сама гонка абсолютно для всех представителей Украины стала провальной. Причем провальной в стрельбе.

Лучшим по этому показателю стал Прима с аж четырьмя промахами. Цимбал и Дудченко совершили по пять промахов, Пидручный и вовсе шесть раз стрелял в "молоко". В итоге значительный регресс по позициям у всех. Лучшим среди украинцев стал Пидручный с 40-м результатом, закрыв таким образом зачетную зону (+1 очко), потеряв при этом аж 33 позиции. Прима показал 42-й результат, Цимбал - 46-й, а Дудченко - 51-й.

Победитель же гонки Фийон Майе сохранил свое место на старте, несмотря на два промаха. Второе место у россиянина Александра Логинова, третий - белорус Антон Смольский.

Результаты:

1. Кантен Фийон Майе (1+0+0+1) 31:30,6

2. Александр Логинов (0+0+1+0) +8,8

3. Антон Смольский (1+1+0+0) +13,1

...

40. Дмитрий Пидручный (2+2+0+2) +2:31,1

42. Артем Прима (2+0+0+2) +2:40,8

46. Богдан Цымбал (1+1+1+2) +3:08,1

51. Антон Дудченко (1+1+0+3) +3:31,4

В индивидуальном зачете Кубка мира продолжает лидировать Фийон Майе. У француза 581 очко. Вторым идет швед Себастьян Самуэльсен - 484 балла, третий еще один представитель Франции Эмильен Жаклен - 470. Лучшим среди украинцев остается Дмитрий Пидручный - 148 очков и 31-е место.