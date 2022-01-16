Биатлон. Украинка Джима улучшила результат сразу на 13 позиций в преследовании Рупольдинга

В немецком Рупольдинге завершилась последняя биатлонная гонка у женщин шестого этапа Кубка мира. Победу в преследовании одержала норвежка Марте Олсбю Ройселанд, лучшей среди украинок стала Юлия Джима с 23-м результатом.

Джима имела 37-й стартовый номер и начинала гонку с отставанием в 1 минуту и 46 секунд. Правда, трое биатлонисток перед украинкой не вышли на старт. Несмотря на 3 промаха Джима показала 19-й результат по скорости и смогла улучшить свои позиции.

Еще одна украинка, которая вышла на гонку - Ирина Петренко, также поднялась на 8-м позиций, по сравнению со стартовым номером, и финишировала 33-й. Она была более точной, чем Джима, допустив лишь один промах, но показала не самую лучшую скорость.

А вот Валентина Семеренко, которая также по итогам спринта завоевала право на участие в преследовании, на старт не вышла.

Победу же уверенно одержала новержка Ройселанд. Она стартовала второй с 22-секундным отставанием от шведки Эльвиры Эберг, но смогла идеально пройти огневые рубежи, показав четыре нуля и привезя на финише 20 секунд преимущества той же шведке. Второе и третье места заняли сестры Эльвира и Ханна Эберг.

Результаты:

1. Марте Олсбю Ройселанд (0+0+0+0) 30:55,0

2. Эльвира Карин Эберг (1+1+0+0) +20,8

3. Ханна Эберг (0+0+0+1) +32,4

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24. Юлия Джима (1+1+0+1) +2:37,3

33. Ирина Петренко (0+0+1+0) +3:05,7