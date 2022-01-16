Українці провалили останню гонку шостого етапу біатлонного Кубка світу

На старт переслідування українці виходили на вельми перспективних позиціях: Дмитро Підручний мав сьомий стартовий номер, Богдан Цимбал 17-й, Артем Прима 22-й і Антон Дудченко 26-й. Однак сама гонка абсолютно для всіх представників України стала провальною. Причому провальною у стрільбі.

Кращим за цим показником став Прима з аж чотирма промахами. Цимбал і Дудченко здійснили по п'ять промахів, Підручний і зовсім шість разів стріляв у "молоко". У підсумку значний регрес по позиціях у всіх. Кращим серед українців став Підручний з 40-м результатом, закривши таким чином залікову зону (+1 очко), втративши при цьому аж 33 позиції. Прима показав 42-й результат, Цимбал - 46-й, а Дудченко-51-й.

Переможець же гонки Фійон Майє зберіг своє місце на старті, незважаючи на два промахи. Друге місце у росіянина Олександра Логінова, третій-Білорус Антон Смольський.

Результат:

1. Кантен Фійон Майє (1+0+0+1) 31:30,6

2. Олександр Логінов (0+0+1+0) +8,8

3. Антон Смольський (1+1+0+0) +13,1

...

40. Дмитро Підручний (2+2+0+2) +2:31,1

42. Артем Прима (2+0+0+2) +2:40,8

46. Богдан Цимбал (1+1+1+2) +3:08,1

51. Антон Дудченко (1+1+0+3) +3:31,4

В індивідуальному заліку Кубка світу продовжує лідирувати Фійон Майє. У француза 581 очко. Другим йде швед Себастьян Самуельсен - 484 бали, третій ще один представник Франції Емільєн Жаклен - 470. Кращим серед українців залишається Дмитро Підручний-148 очок і 31-е місце.