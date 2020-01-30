Українці не повірили, що візит Зеленського в Оман був робочим, - опитування

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

31% суспільства переконані, що голова держави був на сімейному відпочинку

Тільки 12% українців повірили, що візит президента України Володимира Зеленського в Оман був робочим, тоді як 31% суспільства переконані, що голова держави їздив туди на сімейний відпочинок. Про це свідчать підсумки опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова року на замовлення OBOZREVATEL, передає РБК-Україна.

Також, згідно з опитуванням, 10% українців не виключають, що в Омані Зеленський зустрічався з російським керівництвом, а 6% – що це було прикриття офшорних операцій.

Примітно, що 41% респондентів і зовсім зазначили, що нічого не знають про цю поїздку, або вагалися з відповіддю.

Що стосується ставлення суспільства до візиту Зеленського в Оман, то воно також різниться. Так, 31% опитаних вважають, що президент вчинив правильно, оскільки може відпочивати, де захоче. 26% переконані, що неправильно, тому що на Різдво голова держави повинен був бути в Україні. 25% населення взагалі не цікаво, де відпочиває президент.

Говорячи про достовірності версій поїздки Зеленського в Оман, 30% опитаних висловили сумнів у тому, що там він таємно зустрічався з представниками президента РФ Володимира Путіна або з Віктором Медведчуком.

15,5% українців дотримуються думки, що вся інформація про переговори, що відбулися повинна бути оприлюднена, 12% – що президент не повинен вести таємних переговорів з представниками Путіна, а ще 11% – що лідер відповідає за зовнішню політику держави і має право вести переговори з ким захоче.

Варто відзначити, що в ході дослідження було опитано 2000 респондентів у віці від 18 років у всіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих Криму і територій Донецької та Луганської областей.

Вибірка представляла доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Як раніше повідомляв РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський перервав поїздку в Оман через катастрофу літака МАУ в Тегерані.