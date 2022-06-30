Украинцы постепенно возвращаются к работе: сколько до сих пор не работают

Сегодня 38% из тех, кто работал до войны, вернулись на свои рабочие места в обычном режиме, 18% - работают дистанционно, 7% - нашли новое место работы. Несмотря на это треть таких опрошенных (35%) до сих пор не работают.

Больше всего последних среди самых молодых и старших опрошенных, женщин, жителей востока и юга страны. В динамике лучшая ситуация с возвращением на работу - среди жителей центра и запада, худшая - жителей востока.

Опрос проведен 18-19 июня 2022 года по всей Украине за исключением временно оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинский мобильная связь. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.