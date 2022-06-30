Українці поступово повертаються до роботи: скільки досі не працюють

Сьогодні 38% з тих, хто працював до війни, повернулися на свої робочі місця у звичному режимі, 18% - працюють дистанційно, 7% - знайшли нове місце праці. Попри це третина таких опитаних (35%) до цього часу не працюють.

Найбільше останніх серед наймолодших та найстарших опитаних, жінок, мешканців сходу та півдня країни. У динаміці найкраща ситуація з поверненням на роботу - серед мешканців центру та заходу, найгірша - мешканців сходу.

Опитування проведене 18-19 червня 2022 року по всій Україні за виключенням тимчасово окупованих Росією територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.