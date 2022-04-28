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Українці поступово повертаються до роботи, але майже 40% не працюють через війну

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Україна, Четвер 28 квітня 2022 10:50
Українці поступово повертаються до роботи, але майже 40% не працюють через війну Фото: втратили роботу через війну 40% українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Україні спостерігається поступове зростання кількості працівників, які повертаються до роботи. Наразі серед тих, хто мав роботу до війни, продовжують працювати 59% (у березні таких було 46%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Зокрема, зросла кількість тих, хто працює у звичному режимі (з 23 до 32%), ще 24% працюють частково або віддалено, а 3% - почали працювати на новій роботі.

Українці поступово повертаються до роботи, але майже 40% не працюють через війну

Водночас, 39% з тих, хто мав роботу до війни, досі не мають роботи (у березні було 53%, на початку квітня - 41%).

Українці поступово повертаються до роботи, але майже 40% не працюють через війну

Половина опитаних (54%), котрі втратили роботу на час війни вірять, що зможуть повернутися на попереднє місце праці, 40% - не вірять.

Українці поступово повертаються до роботи, але майже 40% не працюють через війну

Дві третини респондентів, котрі втратили роботу внаслідок війни, готові змінити місце роботи. Зокрема, 58% респондентів не проти перекваліфікуватися на іншу професію, а 49% - готові працювати в іншому регіоні країни.

Українці поступово повертаються до роботи, але майже 40% не працюють через війну

Опитування проведене 26 квітня 2022 року по всій Україні за виключенням тимчасово окупованих Росією територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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