Украинцы за последний месяц увеличили продажу валюты банкам

Население Украины в июне 2021 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 2342,6 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1914,9 млн долларов. Чистая продажа валюты составила 427,7 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте Национального банка Украины ( НБУ ).

Всего с начала 2021 года население продало валюты на 11701,2 млн долларов и купило на 10011,7 млн долларов. Чистая продажа составила 1689,4 млн долларов.

Таким образом, в июне чистый объем продажи валюты населением по сравнению с маем (342,1 млн долларов) несколько увеличился.

Отметим, согласно данным, которые учитывают безналичную валюту, за 2020 год население продало банкам валюты на 19 241,5 млн долларов и купило на 18 004,4 млн долларов. Чистая продажа составила 1 237,1 млн долларов.

Безналичные операции по покупке-продаже валюты для населения стали доступны с февраля 2019 года. НБУ с 2021 года начал учитывать в статистике данные по покупке-продаже безналичной валюты.