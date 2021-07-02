Українці за останній місяць збільшили продаж валюти банкам

Населення України в червні 2021 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 2342,6 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1914,9 млн доларів. Чистий продаж валюти склав 427,7 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті Національного банку України ( НБУ ).

Всього з початку 2021 року населення продало валюти на 11701,2 млн доларів і купило на 10011,7 млн доларів. Чистий продаж склав 1689,4 млн доларів.

Зазначимо, згідно з даними, які враховують безготівкову валюту, за 2020 рік населення продало банкам валюти на 19 241,5 млн доларів і купило на 18 004,4 млн доларів. Чистий продаж склав 1 237,1 млн доларів.

Безготівкові операції з купівлі-продажу валюти для населення стали доступні з лютого 2019 року. НБУ з 2021 року почав враховувати в статистиці дані з купівлі-продажу безготівкової валюти.