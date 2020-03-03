Украинцы за последний месяц увеличили продажу валюты в три раза

Население Украины в феврале 2020 года продало коммерческим банкам наличной валюты на 1456,5 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1165,2 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины.

Таким образом, в феврале снова наблюдалась чистая продажа валюты населением, которая составила 291,2 млн долларов, в то время как в декабре 2019 года она составляла 181,5 млн долларов, в январе - 102,4 млн долларов.

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Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 24-28 февраля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 81,00 млн долларов, что на 44 млн долларов меньше, чем неделей ранее. С начала года НБУ купил на межбанке валюты на 1082,00 млн долларов и продал на 295,00 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 787,00 млн долларов.

Напомним, население Украины в январе 2020 года продало коммерческим банкам наличной валюты на 1416,3 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1313,91 млн долларов.

По данным НБУ, украинцы продали за 2019 год валюты на 14943,4 млн долларов и купили на 14766,6 млн долларов. Чистая продажа составила 176,8 млн долларов.