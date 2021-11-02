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Українці за останній місяць збільшили купівлю доларів у банках

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Україна, Вівторок 02 листопада 2021 10:49
Українці за останній місяць збільшили купівлю доларів у банках Фото: українці поповнили свої валютні резерви на 65 млн доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Населення України в жовтні 2021 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 2 206,7 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 2 272,6 млн доларів. Чиста купівля валюти склала 65,9 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті Національного банку України (НБУ).

Таким чином, в жовтні українці продовжили покупку валюти, збільшивши її в порівнянні з вереснем (6,0 млн доларів).

Українці за останній місяць збільшили купівлю доларів у банках

Всього з початку 2021 року населення продало валюти на 21 118,1 млн доларів і купило на 19 404,9 млн доларів. Чистий продаж склав 1 713,1 млн доларів.

Українці за останній місяць збільшили купівлю доларів у банках

Зазначимо, згідно з даними, які враховують безготівкову валюту, за 2020 рік населення продало банкам валюти на 19 241,5 млн доларів і купило на 18 004,4 млн доларів. Чистий продаж склав 1 237,1 млн доларів.

Безготівкові операції з купівлі-продажу валюти для населення стали доступні з лютого 2019 року. НБУ з 2021 року почав враховувати в статистиці дані з купівлі-продажу безготівкової валюти.

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