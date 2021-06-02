Украинцы за последний месяц сократили продажу валюты банкам

Население Украины в мае 2021 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 2074,6 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1732,5 млн долларов. Чистая продажа валюты составила 342,1 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины ( НБУ ).

Всего с начала 2021 года население продало валюты на 9358,6 млн долларов и купило на 8096,8 млн долларов. Чистая продажа составила 1261,7 млн долларов.

Таким образом, в мае чистый объем продажи валюты населением по сравнению с апрелем (545,9 млн долларов) несколько снизился.

Отметим, согласно данным, которые учитывают безналичную валюту, за 2020 год население продало банкам валюты на 19 241,5 млн долларов и купило на 18 004,4 млн долларов. Чистая продажа составила 1 237,1 млн долларов.

Безналичные операции по покупке-продаже валюты для населения стали доступны с февраля 2019 года. НБУ с 2021 года начал учитывать в статистике данные по покупке-продаже безналичной валюты.

По данным НБУ, на межбанковском валютном рынке в мае 2021 года предложение превышало спрос. Это объясняется благоприятной внешней ценовой конъюнктурой и уплатой квартальных налогов.