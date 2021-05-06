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Украинцы за последний месяц продали банкам рекордный объем валюты

Новина українською → Украина, Четверг 06 мая 2021 11:32
Украинцы за последний месяц продали банкам рекордный объем валюты Фото: украинцы продали полмиллиарда валютных запасов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Население Украины в апреле 2021 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 2245,5 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1699,6 млн долларов. Чистая продажа валюты составила 545,9 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Таким образом, в апреле был зафиксирован рекордный месячный объем продажи валюты населением с начала 2020 года.

Украинцы за последний месяц продали банкам рекордный объем валюты

Всего с начала 2021 года население продало валюты на 7284,0 млн долларов и купило на 6364,3 млн долларов. Чистая продажа составила 919,6 млн долларов.

Украинцы за последний месяц продали банкам рекордный объем валюты

Отметим, согласно данным, которые учитывают безналичную валюту, за 2020 год население продало банкам валюты на 19 241,5 млн долларов и купило на 18 004,4 млн долларов. Чистая продажа составила 1 237,1 млн долларов.

Безналичные операции по покупке-продаже валюты для населения стали доступны с февраля 2019 года. НБУ с 2021 года начал учитывать в статистике данные по покупке-продаже безналичной валюты.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) в течение апреля 2021 года продал на межбанковском валютном рынке 50 млн долларов. При этом он не покупал на межбанке валюту.

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