Украинцы за последний месяц продали банкам рекордный объем валюты

Население Украины в апреле 2021 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 2245,5 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1699,6 млн долларов. Чистая продажа валюты составила 545,9 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины ( НБУ ).

Всего с начала 2021 года население продало валюты на 7284,0 млн долларов и купило на 6364,3 млн долларов. Чистая продажа составила 919,6 млн долларов.

Таким образом, в апреле был зафиксирован рекордный месячный объем продажи валюты населением с начала 2020 года.

Отметим, согласно данным, которые учитывают безналичную валюту, за 2020 год население продало банкам валюты на 19 241,5 млн долларов и купило на 18 004,4 млн долларов. Чистая продажа составила 1 237,1 млн долларов.

Безналичные операции по покупке-продаже валюты для населения стали доступны с февраля 2019 года. НБУ с 2021 года начал учитывать в статистике данные по покупке-продаже безналичной валюты.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) в течение апреля 2021 года продал на межбанковском валютном рынке 50 млн долларов. При этом он не покупал на межбанке валюту.