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Українці за останній місяць продали банкам рекордний обсяг валюти

Новость на русском → Україна, Четвер 06 травня 2021 11:32
Українці за останній місяць продали банкам рекордний обсяг валюти Фото: українці продали півмільярда валютних запасів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Населення України в квітні 2021 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 2245,5 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1699,6 млн доларів. Чистий продаж валюти склав 545,9 млн доларів.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України (НБУ).

Таким чином, у квітні був зафіксований рекордний місячний обсяг продажу валюти населенням з початку 2020 року.

Українці за останній місяць продали банкам рекордний обсяг валюти

Всього з початку 2021 року населення продало валюти на 7284,0 млн доларів і купило на 6364,3 млн доларів. Чистий продаж склав 919,6 млн доларів.

Українці за останній місяць продали банкам рекордний обсяг валюти

Зазначимо, згідно з даними, які враховують безготівкову валюту, за 2020 рік населення продало банкам валюти на 19 241,5 млн доларів і купило на 18 004,4 млн доларів. Чистий продаж склав 1 237,1 млн доларів.

Безготівкові операції з купівлі-продажу валюти для населення стали доступні з лютого 2019 року. НБУ з 2021 року почав враховувати в статистиці дані з купівлі-продажу безготівкової валюти.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом березня 2021 року продав на міжбанківському валютному ринку 50 млн доларів. При цьому він не купував на міжбанку валюту.

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