Украинцы за последний месяц купили в банках рекордный объем валюты

Таким образом, в ноябре украинцы продолжили покупку валюты, увеличив ее до максимума с начала года.

Всего с начала 2021 года население продало валюты на 23 450,6 млн долларов и купило на 22 102,7 млн долларов. Чистая продажа составила 1 347,9 млн долларов.