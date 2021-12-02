Українці за останній місяць купили в банках рекордний обсяг валюти

Таким чином, в листопаді українці продовжили покупку валюти, збільшивши її до максимуму з початку року.

Всього з початку 2021 року населення продало валюти на 23 450,6 млн доларів і купило на 22 102,7 млн доларів. Чистий продаж склав 1 347,9 млн доларів.