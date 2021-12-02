Українці за останній місяць купили в банках рекордний обсяг валюти

Населення України в листопаді 2021 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 2 332,4 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 2 697,7 млн доларів. Чиста купівля валюти склала 365,3 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті Національного банку України ( НБУ ).

Таким чином, в листопаді українці продовжили покупку валюти, збільшивши її до максимуму з початку року.

Всього з початку 2021 року населення продало валюти на 23 450,6 млн доларів і купило на 22 102,7 млн доларів. Чистий продаж склав 1 347,9 млн доларів.