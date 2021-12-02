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Українці за останній місяць купили в банках рекордний обсяг валюти

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Україна, Четвер 02 грудня 2021 17:15
Українці за останній місяць купили в банках рекордний обсяг валюти Фото: українці купили в банках 365 млн доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Населення України в листопаді 2021 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 2 332,4 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 2 697,7 млн доларів. Чиста купівля валюти склала 365,3 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті Національного банку України (НБУ).

Таким чином, в листопаді українці продовжили покупку валюти, збільшивши її до максимуму з початку року.

Всього з початку 2021 року населення продало валюти на 23 450,6 млн доларів і купило на 22 102,7 млн доларів. Чистий продаж склав 1 347,9 млн доларів.

Українці за останній місяць купили в банках рекордний обсяг валюти

Зазначимо, згідно з даними, які враховують безготівкову валюту, за 2020 рік населення продало банкам валюти на 19 241,5 млн доларів і купило на 18 004,4 млн доларів. Чистий продаж склав 1 237,1 млн доларів.

Безготівкові операції з купівлі-продажу валюти для населення стали доступні з лютого 2019 року. НБУ з 2021 року почав враховувати в статистиці дані з купівлі-продажу безготівкової валюти.

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