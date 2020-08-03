Украинцы получили возможность менять поставщика газа

С 1 августа 2020 года в Украине появились возможность сменить поставщика газа для частных потребителей. "Нафтогаз" предоставил инструкцию, как это сделать онлайн.

Об этом сообщает пресс-служба НАК.

Пресс-служба компании обнародовала видео, на котором глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев выбирает поставщиком ГК "Нафтегаз".

Согласно инструкции, нужно зайти на сайт нового поставщика, зайти в раздел "Стать нашим клиентом", заполнить заявку на присоединение. Заполненную заявку необходимо подписать электронной цифровой подписью. После этого необходимо загрузить документы и отсылать. Сообщение о смене поставщика должно прийти на почту.