Українці отримали можливість змінювати постачальника газу

З 1 серпня 2020 року в Україні з'явилися можливість змінити постачальника газу для приватних споживачів. "Нафтогаз" надав інструкцію, як це зробити онлайн.

Про це повідомляє прес-служба НАК.

Прес-служба компанії оприлюднила відео, на якому голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв обирає постачальником ГК "Нафтогаз".

Згідно з інструкцією, потрібно зайти на сайт нового постачальника, зайти в розділ "Стати нашим клієнтом", заповнити заявку на приєднання. Заповнену заявку потрібно підписати електронним цифровим підписом. Після цього необхідно завантажити документи і відсилати. Повідомлення про зміну постачальника повинно прийти на пошту.