Українці отримали можливість змінювати постачальника газу

Заявку на приєднання можна оформити онлайн
З 1 серпня 2020 року в Україні з'явилися можливість змінити постачальника газу для приватних споживачів. "Нафтогаз" надав інструкцію, як це зробити онлайн.
Про це повідомляє прес-служба НАК.
Прес-служба компанії оприлюднила відео, на якому голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв обирає постачальником ГК "Нафтогаз".
Згідно з інструкцією, потрібно зайти на сайт нового постачальника, зайти в розділ "Стати нашим клієнтом", заповнити заявку на приєднання. Заповнену заявку потрібно підписати електронним цифровим підписом. Після цього необхідно завантажити документи і відсилати. Повідомлення про зміну постачальника повинно прийти на пошту.
Зміна постачальника газу
Право обирати – ознака сучасності та цивілізованості країни. Ми звикли обирати, де жити і працювати, з ким спілкуватись і як далеко мандрувати . Донедавна ми могли навіть обирати певний вид м’яса бургера з доставкою о 5-й ранку. Але ми не могли змінити постачальника газу. І це не дивно. В нас зовсім відсутня культура вибору постачальників послуг ЖКГ. По-перше, більшість з нас не цікавлять труби, компанії-постачальники, їхня політична орієнтація і податкова дисципліна. Нам важлива ціна питання, сервіс і умови оплати. А якщо правила поставки газу вже багато років регулювала держава, то всі постачальники працювали однаково.