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Українці отримали можливість змінювати постачальника газу

Київ, Понеділок 03 серпня 2020 13:49
Українці отримали можливість змінювати постачальника газу
Фото: газова конфорка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Заявку на приєднання можна оформити онлайн

З 1 серпня 2020 року в Україні з'явилися можливість змінити постачальника газу для приватних споживачів. "Нафтогаз" надав інструкцію, як це зробити онлайн.

Про це повідомляє прес-служба НАК.

Прес-служба компанії оприлюднила відео, на якому голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв обирає постачальником ГК "Нафтогаз".

Згідно з інструкцією, потрібно зайти на сайт нового постачальника, зайти в розділ "Стати нашим клієнтом", заповнити заявку на приєднання. Заповнену заявку потрібно підписати електронним цифровим підписом. Після цього необхідно завантажити документи і відсилати. Повідомлення про зміну постачальника повинно прийти на пошту.

Зміна постачальника газу

Право обирати – ознака сучасності та цивілізованості країни. Ми звикли обирати, де жити і працювати, з ким спілкуватись і як далеко мандрувати . Донедавна ми могли навіть обирати певний вид м’яса бургера з доставкою о 5-й ранку. Але ми не могли змінити постачальника газу. І це не дивно. В нас зовсім відсутня культура вибору постачальників послуг ЖКГ. По-перше, більшість з нас не цікавлять труби, компанії-постачальники, їхня політична орієнтація і податкова дисципліна. Нам важлива ціна питання, сервіс і умови оплати. А якщо правила поставки газу вже багато років регулювала держава, то всі постачальники працювали однаково.

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