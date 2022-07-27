Українці отримають виплати за найвищі ордени: названо розміри

Верховна рада України проголосувала нові виплати громадянам, які отримали звання Герой України та орден Богдана Хмельницького.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис народного депутата Олексія Гончаренка .

Нагадаємо, Верховна рада прийняла законопроект, який забороняє колекторам стягувати борги з бійців ЗСУ, тероборони і переселенців.

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