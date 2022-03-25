UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцы в Польше с сегодняшнего дня могут обменять гривны на злотые: перечень условий

Фото: гривны в Польше с 25 марта можно обменять на злотые (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

С 25 марта начинает работать соглашение между Национальным банком Польши и Национальным банком Украины по обмену наличной гривны на польские злотые. Такую возможность будет предоставлять PKO Bank Polski.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отмечается в сообщении, совершеннолетние граждане Украины смогут обменять до 10 тысяч гривен наличными на одного человека.

Будут приниматься для обмена только банкноты номиналом от 100 до 1000 гривен.

Для обмена украинцам нужно иметь с собой паспорт в форме ID-карты или загранпаспорт.

Перечень отделений PKO Bank Polski, где можно провести обмен.

Напомним, курс обмена будет максимально приближенным к официальному. Для помощи украинцам НБУ готов выкупить у Национального банка Польши наличную гривну на сумму до 10 млрд гривен.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк УкраиныПольша