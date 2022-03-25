Украинцы в Польше с сегодняшнего дня могут обменять гривны на злотые: перечень условий

Как отмечается в сообщении, совершеннолетние граждане Украины смогут обменять до 10 тысяч гривен наличными на одного человека.

Будут приниматься для обмена только банкноты номиналом от 100 до 1000 гривен.

Для обмена украинцам нужно иметь с собой паспорт в форме ID-карты или загранпаспорт.

Перечень отделений PKO Bank Polski, где можно провести обмен.

Напомним, курс обмена будет максимально приближенным к официальному. Для помощи украинцам НБУ готов выкупить у Национального банка Польши наличную гривну на сумму до 10 млрд гривен.