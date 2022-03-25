Українці в Польщі відсьогодні можуть обміняти гривні на злоті: перелік умов та відділень

Як зазначається в повідомленні, повнолітні громадяни України зможуть обміняти загалом до 10 тисяч гривень готівкою на одну людину.

Прийматимуться для обміну тільки банкноти номіналом від 100 до 1000 гривень.

Для обміну українцям потрібно мати з собою паспорт у формі ID-картки або закордонний паспорт.

Перелік відділень PKO Bank Polski, де можна здійснити обмін.

Нагадаємо, курс обміну буде максимально наближеним до офіційного. Для допомоги українцям НБУ готовий викупити у Національного банку Польщі готівкову гривню на суму до 10 млрд гривень.