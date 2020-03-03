Украинцы положительно относятся ко всем церквям, кроме одной

Среди трех крупнейших церквей Украины граждане лучше всего относятся к Православной церкви Украины (ПЦУ), хуже всего - к УПЦ Московского патриархата. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

По данным опроса, к ПЦУ положительно относятся 60,6% украинцев, негативно - 5,4% (баланс положительного-отрицательного отношения составляет +55,2%).

Далее по этому показателю идет Украинская Греко-католическая церковь, к которой положительно относятся 35,2% населения, отрицательно - 6,5% (баланс +28,7%).

Только в случае Украинской православной церкви Московского патриархата прослеживается отрицательный баланс -2,2%. К этой церкви 25,7% опрошенных относятся положительно, 28% - отрицательно.

kiis.com.ua

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 15 по 27 февраля методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В ходе опроса проведено 1223 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 2,9%.

Отметим, по данным опроса КМИС, в мае 2019 года почти 50% украинцев заявили о своей принадлежности к Православной церкви Украины (ПЦУ).

Напомним, по данным опроса КМИС, в марте 2019 года три четверти украинцев (77%) считали себя православными. Среди всех опрошенных 29,5% заявили, что Православная церковь Украины лучше всего описывает их предпочтения, 11% относили себя к Украинской православной церкви Московского патриархата. Еще 28% считали себя просто православными.