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Украинцы покупают больше: за 2021 год оборот розничной торговли вырос более чем на 10%

Автор: Александр Белоус

Физический объем оборота розничной торговли в Украине в декабре 2021 года вырос на 5,1% по сравнению с декабрем 2020 года. По сравнению с ноябрем зафиксирован рост на 19,3%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, в январе-декабре 2021 года объем физического объема оборота розничной торговли увеличился на 10,7%, что больше, чем рост за 2020 год (7,6%).

Напомним, Индекс потребительских настроений в Украине в декабре 2021 года составил 67,2, что на 1,2 пункта выше показателя ноября. Рост индикатора вызван ростом индексов текущего и ожидаемого материального положения и индексом целесообразности делать большие покупки.

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Государственная служба статистики