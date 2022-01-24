Украинцы покупают больше: за 2021 год оборот розничной торговли вырос более чем на 10%

Фото: оборот розничной торговли вырос более чем на 10% (Виталий Носач, РБК-Украина)

Физический объем оборота розничной торговли в Украине в декабре 2021 года вырос на 5,1% по сравнению с декабрем 2020 года. По сравнению с ноябрем зафиксирован рост на 19,3%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, в январе-декабре 2021 года объем физического объема оборота розничной торговли увеличился на 10,7%, что больше, чем рост за 2020 год (7,6%).