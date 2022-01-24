Українці купують більше: за 2021 рік оборот роздрібної торгівлі зріс більш ніж на 10%
Фото: оборот роздрібної торгівлі зріс більш ніж на 10% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Фізичний обсяг обороту роздрібної торгівлі в Україні в грудні 2021 року зріс на 5,1% у порівнянні з груднем 2020 року. У порівнянні з листопадом зафіксовано зростання на 19,3%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).
За даними статистичного відомства, в січні-грудні 2021 року обсяг фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі збільшився на 10,7%, що більше, ніж зростання за 2020 рік (7,6%).
Нагадаємо, Індекс споживчих настроїв в Україні в грудні 2021 року склав 67,2, що на 1,2 пункти вище за показник листопада. Ріст індикатора спричинений ростом індексів поточного та очікуваного матеріального становища та індексом доцільності робити великі покупки.