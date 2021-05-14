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Украинцы поддерживают проведения земельного референдума и против реформы, - эксперт

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Киев, Пятница 14 мая 2021 13:14
Украинцы поддерживают проведения земельного референдума и против реформы, - эксперт Фото: украинцы поддерживают проведение земельного референдума (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Абсолютное большинство украинцев против земельной реформы. Власть совершает преступление, открывая рынок земли иностранцам.

Об этом заявил политический эксперт Дмитрий Корнийчук в Facebook.

"Преступность действий власти заключается в том, что почти вся Украина выступает против продажи земли. Мы видим, насколько важным для страны является всеукраинский референдум, инициированный лидером оппозиции Юлией Тимошенко. Единственным оппозиционным топ-политиком, которая последовательно боролась в Раде и продолжает бороться дальше против принятия и реализации преступных "земельных" законов", - заявил эксперт.

Еще одной фатальной ошибкой власти эксперт считает разрешение на продажу земли иностранцам, который узаконили в изменениях в Земельный кодекс депутаты монобольшинства.

"Поэтому власти, пока еще не поздно, стоит остановиться и услышать возмущение общества", - резюмирует эксперт.

Напомним, согласно последним социологическим исследованиям, 77% украинцев поддерживают проведения земельного референдума, а 75% - планируют принять в нем участие.

Как известно, Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект №2194, который позволяет передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. Этот закон парламентарии рассматривали с 16 марта, из-за чего работа ВР была заблокирована и другие вопросы нардепы рассматривали на внеочередных заседаниях.

Единственной фракцией, которая не дала за изменения в Земельный кодекс ни одного голоса, была "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Лидер партии назвала это голосование "черным днем в истории Украины", а референдум - "единственным способом защитить землю от распродажи".

Сейчас команда Тимошенко начала подготовку всеукраинского референдума о недопустимости распродажи сельскохозяйственной земли. В частности, открыта специальная горячая линия и назначено на 22 мая собрание инициативной группы, которая уже насчитывает более 12 тысяч человек.

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