Украинцы поддерживают проведения земельного референдума и против реформы, - эксперт

Об этом заявил политический эксперт Дмитрий Корнийчук в Facebook.

"Преступность действий власти заключается в том, что почти вся Украина выступает против продажи земли. Мы видим, насколько важным для страны является всеукраинский референдум, инициированный лидером оппозиции Юлией Тимошенко. Единственным оппозиционным топ-политиком, которая последовательно боролась в Раде и продолжает бороться дальше против принятия и реализации преступных "земельных" законов", - заявил эксперт.

Еще одной фатальной ошибкой власти эксперт считает разрешение на продажу земли иностранцам, который узаконили в изменениях в Земельный кодекс депутаты монобольшинства.

"Поэтому власти, пока еще не поздно, стоит остановиться и услышать возмущение общества", - резюмирует эксперт.