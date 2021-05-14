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Українці підтримують проведення "земельного" референдуму й проти реформи, - експерт

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Київ, П'ятниця 14 травня 2021 13:14
Українці підтримують проведення "земельного" референдуму й проти реформи, - експерт Фото: українці підтримують проведення земельного референдуму (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Абсолютна більшість українців проти земельної реформи. Влада чинить злочин, відкриваючи ринок землі іноземцям.

Про це заявив політичний експерт Дмитро Корнійчук у Facebook.

"Злочинність дій влади полягає в тому, що майже вся Україна виступає проти продажу землі. Ми бачимо, наскільки важливим для країни є всеукраїнський референдум, ініційований лідером опозиції Юлією Тимошенко. Єдиним опозиційним топ-політиком, яка послідовно боролася в Раді і продовжує боротися далі проти ухвалення й реалізації злочинних "земельних" законів", - заявив експерт.

Ще однією фатальною помилкою влади експерт вважає дозвіл на продаж землі іноземцям, який узаконили в змінах до Земельного кодексу депутати монобільшості.

"Тому владі, поки ще не пізно, варто зупинитися і почути обурення суспільства", - резюмує експерт.

Нагадаємо, згідно з останніми соціологічними дослідженнями, 77% українців підтримують проведення "земельного" референдуму, а 75% - планують взяти у ньому участь.

Як відомо, Верховна рада схвалила в другому читанні законопроект №2194, який дозволяє передати землі за межами населених пунктів у комунальну власність. Цей закон парламентарії розглядали з 16 березня, через що робота ВР була заблокована, і інші питання нардепи розглядали на позачергових засіданнях.

Єдиною фракцією, яка не дала за зміни до Земельного кодексу жодного голосу, була "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Лідер партії назвала це голосування "чорним днем в історії України", а референдум - "єдиним способом захистити землю від розпродажу".

Зараз команда Тимошенко розпочала підготовку всеукраїнського референдуму щодо неприпустимості розпродажу сільськогосподарської землі. Зокрема, відкрито спеціальну гарячу лінію та призначено на 22 травня збори ініціативної групи, яка вже налічує понад 12 тисяч людей.

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