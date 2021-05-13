ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

КСУ планирует взяться за земельную реформу: рассмотрение дела начнется в июне

Новина українською →
Украина, Четверг 13 мая 2021 18:25
КСУ планирует взяться за земельную реформу: рассмотрение дела начнется в июне Фото: КСУ планирует начать рассмотрение дела о земельной реформе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Конституционный суд планирует взяться за дело о конституционности земельной реформы в Украине. Рассмотрение дела, как ожидается, начнется уже 3 июня 2021 года.

Об этом рассказала представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря в своем Telegram-канале.

По словам нардепа, КСУ возьмется за рассмотрение дела, открытого по представлениям народных депутатов касательно конституционности закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения".

"Рассмотрение дела состоится в форме устного производства - с заслушиванием позиций участников и привлеченных экспертов в деле, и с прямой видеотрансляцией заседания", - добавила она.

Напомним, внедрение земельной реформы в Украине все еще продолжается. Например, парламент планирует принять законопроект, который позволит продавать землю через интернет на электронных аукционах.

В то же время с 1 июля в Украине должен заработать рынок земли. В Министерстве аграрной политики и продовольствия рассказали, сколько будет стоить один гектар земли после открытия рынка.

Однако премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что первые 5-10 лет после запуска рынка стоимость земли может возрастать от 2 до 5 раз.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Конституционный суд Украины земельная реформа дело Рынок земли
NEWS
Суд над Медведчуком: все подробности заседания
Суд над Медведчуком: все подробности заседания
DAILY
С глазу на глаз. Почему Зеленский хочет встретиться с Путиным
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина С глазу на глаз. Почему Зеленский хочет встретиться с Путиным