77% украинцев поддерживают проведение земельного референдума, - "Рейтинг"

79% граждан выступают против распродажи земли иностранцам, стартующей уже с 1 июля. Абсолютное большинство украинцев считает, что этот вопрос должен решаться на всеукраинском референдуме.

Об этом свидетельствует опрос социологической группы " Рейтинг" проведенный в конце апреля.

Согласно результатам опроса, 77% украинцев убеждены, что решение о введении в Украине рынка купли/продажи земель сельскохозяйственного назначения должно приниматься на всеукраинском референдуме. 16% - не поддерживают такой инициативы. 58% граждан однозначно готовы принять в таком референдуме участие, 17% - скорее всего примут участие, 20% - планируют проигнорировать. Наиболее единодушны же украинцы в вопросе целесообразности распродажи отечественных черноземов иностранцам. 79% выступают против такой политики. Поддерживают эту идею лишь 15%. Опрос был проведен 23-27 апреля 2021 года во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности не превышает 2,2%.