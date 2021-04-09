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Украинцы оценили вероятность полномасштабного военного вторжения России

Автор: Александр Белоус

В начале апреля 2021 года 36% опрошенных оценивают вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину как высокую. Еще 31% респондентов оценивают вероятность как среднюю, 15% - низкую, 12% - говорят, что угрозы нет.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По сравнению с декабрем 2018 года (когда произошел захват Россией украинских моряков), количество тех, кто считает, что угроза высокая, выросло почти в полтора раза.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 6-7 апреля 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в конце марта 2021 года абсолютное большинство украинцев (71%) считают Россию агрессором по отношению к Украине, 22% - противоположного мнения.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в конце июля 2020 года 59,5% украинцев считают, что Россия - агрессор, который угрожает существованию Украины как государства. Респонденты убеждены, что от России необходимо защищаться и не поддерживать никаких отношений

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