UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украинцы оценили роль олигархов в политике

Автор: Александр Белоус

Подавляющее большинство украинцев (92%) соглашается с тем, что олигархи имеют большое влияние на украинское общество. Только 5% придерживаются противоположного мнения.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Тех, кто считает, что большое влияние существует, спрашивали, через кого в наибольшей степени олигархи осуществляют свое влияние.

Относительное большинство украинцев (38%) считает, что оно осуществляется через отдельных депутатов, 27% считает, что в основном через СМИ, 10% считают, что через президента, другие не высказались или дали другой ответ.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел С 10 по 12 марта 2021 2014 года среди респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проведен методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

Напомним, большинство украинцев (52%) положительно относится к тому, что Соединенные Штаты ввели санкции против Игоря Коломойского. Негативно относятся к санкциям только 14% респондентов.

Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, санкции против Виктора Медведчука поддержали большинство украинцев

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины опрос
Читайте также
Большинство украинцев одобрили американские санкции против Коломойского
Украинцы дали оценку качествам Зеленского на посту президента
Прогноз погоды