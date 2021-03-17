Украинцы оценили роль олигархов в политике

Тех, кто считает, что большое влияние существует, спрашивали, через кого в наибольшей степени олигархи осуществляют свое влияние.

Относительное большинство украинцев (38%) считает, что оно осуществляется через отдельных депутатов, 27% считает, что в основном через СМИ, 10% считают, что через президента, другие не высказались или дали другой ответ.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел С 10 по 12 марта 2021 2014 года среди респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проведен методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.