Українці оцінили роль олігархів в політиці

Тих, хто вважає, що є великий вплив, запитували, через кого найбільшою мірою олігархи здійснюють свій вплив.

Відносна більшість українців (38%) вважає, що він здійснюється через окремих депутатів, 27% вважає, що він здійснюється переважно через ЗМІ, 10% вважають, що він здійснюється через президента, інші не висловились чи дали іншу відповідь.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів з 10 по 12 березня 2021 року серед 2014 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Опитування проведене методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.