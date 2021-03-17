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Большинство украинцев одобрили американские санкции против Коломойского

Новина українською → Украина, Среда 17 марта 2021 12:40
Большинство украинцев одобрили американские санкции против Коломойского Фото: Іор Коломойский (dynamo.kiev.ua)
Автор: Александр Белоус

Большинство украинцев (52%) положительно относится к тому, что Соединенные Штаты ввели санкции против Игоря Коломойского. Негативно относятся к санкциям только 14% респондентов.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Большинство украинцев одобрили американские санкции против Коломойского

О введении санкций против Коломойского знают 61% украинцев, а 37% ничего не слышали.

Оценивая роль президента Владимира Зеленского во введении этих санкций, 42% считают, что он не вмешивался в процесс, 9% считают, что он способствовал США в объявлении санкций, а 7% - что мешал.

Большинство украинцев одобрили американские санкции против Коломойского

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел С 10 по 12 марта 2021 2014 года среди респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проведен методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

Напомним, 5 марта США ввели санкции против Игоря Коломойского, обвинив его в коррупционных преступлениях во время его работы на должности главы Днепропетровской ОГА. Также сообщалось, что ему и членам его семьи запретили въезд в США.

После этого представитель Евросоюза по вопросам внешней политики Петер Стано заявил, что ЕС поддерживает решение США ввести санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского.

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