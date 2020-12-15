Украинцы оценили президентство Трампа и спрогнозировали отношения при Байдене

Победу Джозефа Байдена на выборах президента США считают лучшим для Украины вариантом 22% респондентов, тогда как победу Дональда Трампа таковым считают 8% опрошенных. Почти каждый пятый житель Украины (18%) не определился с ответом.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

Как отмечают социологи, по сравнению с 2016 годом отношение к победе Трампа почти не изменилось.

Украинско-американские отношения на протяжении 2019-2020 гг. нейтрально оценивают относительное большинство украинцев (37%). Чуть меньше тех, кто считает отношения двух стран в целом хорошими (29%), тогда как в целом плохими украинско-американские отношения считает 10% респондентов. Каждый четвертый (24%) не смог оценить характер и качество отношений Украины и США.

По мнению каждого четвертого украинца (25%) Трамп сыграл в целом позитивную роль в развитии отношений Украины и США, тогда как каждый пятый (19%) придерживается противоположного мнения. Почти треть опрошенных (30%) считают, что Трамп не сыграл никакой роли в развитии отношений двух стран, а еще 26% - не определились.

Треть украинцев (32%) считают, что избрание президентом США Байдена на дальнейшее развитие украинско-американских отношений повлияет положительно, тогда как противоположного мнения придерживается 13% жителей Украины. Каждый четвертый (26%) считает, что избрание Байдена не повлияет на характер отношений Украины и США, а еще 29% опрошенных не определились.

Опрос компании Research & Branding Group проводился в период 16-25 ноября 2020 года среди 1800 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.

Напомним, в 2019 году канцлер ФРГ Ангела Меркель опередила Александра Лукашенко в рейтинге симпатий украинцев.

Как сообщало РБК-Украина, Джозеф Байден победил на выборах президента США, что коллегия выборщиков подтвердила 14 декабря 2020 года. Конгресс должен утвердить итоги голосования выборщиков 6 января, инаугурация нового президента должна состояться 20 января.