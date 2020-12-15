Українці оцінили президентство Трампа і спрогнозували відносини за Байдена

Перемогу Джозефа Байдена на виборах президента США вважають кращим для України варіантом 22% респондентів, тоді як перемогу Дональда Трампа таким вважають 8% опитаних. Майже кожен п'ятий житель України (18%) не визначився з відповіддю.

Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

Як зазначають соціологи, порівняно з 2016 роком відношення до перемоги Трампа майже не змінилося.

Українсько-американські відносини на протязі 2019-2020 рр. нейтрально оцінюють відносна більшість українців (37%). Трохи менше тих, хто вважає, що відносини двох країн в цілому хорошими (29%), тоді як в цілому поганими українсько-американські відносини вважає 10% респондентів. Кожен четвертий (24%) не зміг оцінити характер і якість відносин України і США.

На думку кожного четвертого українця (25%) Трамп зіграв в цілому позитивну роль в розвитку відносин України і США, тоді як кожен п'ятий (19%) дотримується протилежної думки. Майже третина опитаних (30%) вважають, що Трамп не зіграв ніякої ролі в розвитку відносин двох країн, а ще 26% - не визначилися.

Третина українців (32%) вважають, що обрання президентом США Байдена на подальший розвиток українсько-американських відносин вплине позитивно, тоді як протилежної думки дотримуються 13% жителів України. Кожен четвертий (26%) вважає, що обрання Байдена не вплине на характер відносин України та США, а ще 29% опитаних не визначились.

Опитування компанії Research & Branding Group проводилося в період 16-25 листопада 2020 року серед 1800 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Нагадаємо, у 2019 році канцлер ФРН Ангела Меркель випередила Олександра Лукашенка в рейтингу симпатій українців.

Як повідомляло РБК-Україна, Джозеф Байден переміг на виборах президента США, що колегія вибірників підтвердила 14 грудня 2020 року. Конгрес повинен затвердити підсумки голосування вибірників 6 січня, інавгурація нового президента має відбутися 20 січня.