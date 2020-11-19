Украинцы оценили действия властей по борьбе с коронавирусом

Фото: митинг под Кабмином (Виталий Носач, РБК-Украина)

Действия властей украинцы считают неудовлетворительными

В середине ноября 2020 года большинство украинцев недовольны действиями властей по борьбе с эпидемией коронавируса. В частности, 35% опрошенных довольны деятельностью президента Владимира Зеленского 60% - не удовлетворены.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Кроме того, работой премьер-министра Дениса Шмыгаля довольны 23%, недовольны - 60%, затруднились оценить - 18%. Деятельностью главы Верховной рады Разумкова довольны 33%, недовольны - 48%, затруднились оценить - 18%.

Больше всего среди органов центральной власти опрошенные недовольны работой Кабинета министров (67%) и Верховной рады (72%). Деятельностью министра здравоохранения Максима Степанова довольны 32%, 55% - не удовлетворены. Деятельностью полиции довольны 36%, 51% - не удовлетворены.

Почти половина (48%) опрошенных считают оптимальными меры, введенные властями по борьбе с коронавирусом, 24% считают их слишком мягкими, 11% - наоборот слишком жесткими.

Абсолютное большинство опрошенных считают нужным в первую очередь направить средства из специального фонда борьбы с коронавирусом на закупку средств защиты для врачей, обустройство больничных коек медицинским кислородом, закупку лекарств и оборудования для больниц, доплаты врачам и привлеченным лицам к борьбе с коронавирусом, увеличение тестирование на коронавирус.

Выделение средств фонда на строительство мобильных госпиталей считают нужным 81%, (15% ненужным), компенсации предпринимателям за вынужденный простой из-за карантина - 81% (17% не нужным).

Меньше опрошенные поддерживают использование средств специального фонда борьбы с коронавирусом на строительство дорог (тут мнения разделились: 48% поддерживают выделение средств на это из фонда, а 50% - не поддерживают).

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 15-17 ноября 2020 года среди 3000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,8%.

Напомним, Кабмин ввел в Украине карантин выходного дня до конца ноября 2020 года. Кроме того, правительство обязало украинцев находиться на улице с документами.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", мнения украинцев в отношении решения правительства вести карантин выходного дня разделились поровну. Половина опрошенных (49%) поддерживают, столько же против.